I lavori nell’ex area Sep di Olbia.

È terminata la prima fase di ristrutturazione dei locali dell’ex Area Sep di via dei Lidi a Olbia in cui nascerà anche l’Università del mare ed il nuovo campus universitario. La parte completata riguarda il Centro didattico per gli studenti e l’Ecoforesteria del mare. Un progetto che ha visto in prima linea l’Amp Tavolara, beneficiare del finanziamento regionale. Attualmente è in corso, dopo l’approvazione da parte della Regione del progetto definitivo per l’utilizzo dei fondi, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori per la sistemazione degli spazi esterni alla struttura compreso il campetto da basket.

Questi spazi esterni, ampi ed attrezzati, rappresenteranno in questo momento di gestione pandemica, un ulteriore punto di forza di questo centro didattico con annessa foresteria, che sarà nei prossimi anni, un elemento centrale delle attività dell’Amp Tavolara Punta Coda Cavallo. Infatti, gli spazi presenti si prestano perfettamente a diventare aule didattiche a cielo aperto, in perfetta coerenza con il distanziamento richiesto dalla pandemia e nel solco delle attività condotte da anni dall’Amp Tavolara Punta Coda Cavallo. Sarà uno spazio aperto nel quale coinvolgere la comunità per esplorare ancora meglio i concetti e le pratiche di sostenibilità ambientale, con laboratori, incontri e iniziative formative, promuovendo altri percorsi di coinvolgimento anche con l’ausilio dei cittadini-scienziati che già hanno partecipato alle iniziative dell’Amp.

Il Centro Didattico per studenti e fruitori dell’Amp ed Eco-foresteria del Mare si aggiunge agli spazi già in dotazione del Consorzio di gestione e serviranno a rafforzare le azioni formative ed educative, condivise con gli attori sociali e con la cittadinanza. L’Amp di Tavolara, quindi, ha già predisposto un ricco di calendario di eventi ed incontri per avviare le attività, entro la fine del mese di aprile. Inoltre, l’eco-foresteria ospiterà a breve i primi ricercatori di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che saranno a Tavolara per proseguire i monitoraggi dedicati all’avifauna marina e, in particolare, alla berta minore.

