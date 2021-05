Tutto il bello di una scala in acciaio

La scala in acciaio: un tocco moderno e contemporaneo.

Per lungo tempo la scala in acciaio è stata considerata un elemento destinato alle scale esterne e agli ambienti industriali. Oggi questo metallo, così indovinato per sottolineare l’eleganza degli ambienti moderni, entra anche nelle abitazioni. Protagonista indiscussa delle abitazioni ricavate da vecchi capannoni industriali recuperati e di loft metropolitani, la scala in acciaio trova la sua migliore collocazione anche negli interni che ricercano un tocco moderno e contemporaneo. Più leggera del cemento e anche del legno, quella in acciaio è una scala che si integra in ogni ambiente, senza risultare una presenza ingombrante. Anzi, uno dei vantaggi della scala in acciaio è proprio quello di apparire come una struttura solida, ma visivamente leggera. Ovviamente, non si tratta sempre e solo di scale interamente in acciaio, soprattutto per gli interni delle abitazioni, si associa spesso l’acciaio al vetro oppure al legno.

Scale in acciaio, eleganza contemporanea

A seconda dello spazio che hai in casa, dell’utilizzo che devi fare delle scale e dello stile degli arredi della tua abitazione (oltre che del budget), puoi trovare il modello di scale in acciaio adatte alle tue esigenze. Se lo spazio è molto, puoi puntare su una scala in acciaio diritta, che è sicuramente la scala più esigente in tema di ingombri. Una scala in acciaio e vetro che si allunga in una stanza spaziosa si rivela un elemento di design di grande impatto. Una scala in acciaio e vetro non è sicuramente una scala che non si fa notare, pur essendo leggera e molto luminosa, da sola detta la personalità di una stanza. Nel vano vuoto sotto la rampa della scala in acciaio diritta rimane molto spazio utilizzabile: puoi creare una zona libreria, collocare una madia o creare anche un angolo studio. In fondo quello che una scala diritta ruba, per certi versi restituisce.

Scale in acciaio, soluzione moderna e salvaspazio

Se lo spazio in casa è ridotto, non c’è miglior scelta della scala in acciaio a chiocciola. Leggera, dinamica, moderna e contemporanea, la scala a chiocciola in acciaio è di grande tendenza nelle abitazioni contemporanee. Avvitandosi attorno al palo centrale, sia nella classica versione a pianta rotonda che nella versione a pianta quadrata, questa scala è strutturata nel modo migliore per ottimizzare gli spazi senza sacrificare il comfort. Infatti, nonostante occupi un ingombro davvero minimo, questo modello di scala è comodo e perfetto per essere la scala principale di casa. E la capacità di soddisfare tutti i gusti non si discute.

Per chi è attento alle linee minimali del design contemporaneo, ci sono scale a chiocciola che associano l’acciaio con finitura satinata della struttura e dei tondini della ringhiera alla delicata trasparenza dei gradini in vetro stratificato. Chi invece vuole puntare sull’effetto neutro dello stile classico contemporaneo può scegliere l’eleganza della scala a chiocciola in acciaio verniciato bianco, associato a gradini e corrimano in legno. L’effetto finale è quello di una scala moderna che strizza l’occhio alle ambientazioni di sapore nordico. L’altro vantaggio di una scala in acciaio a chiocciola e che meglio di ogni altra si presta a indossare nuovi colori: giallo, rosso, verde o azzurro porta sempre un tocco pop agli interni di un appartamento giovane.

I vantaggi delle scale in acciaio

Non bisogna dimenticare che tra le scale in acciaio, quella a chiocciola in kit è facilissima da montare e, grazie a una progettazione modulare, è adattabile a qualunque spazio.

Bisogna ammettere, comunque, che l’accoppiata scala in acciaio e scala a chiocciola è vincente anche quando si tratta di dover scegliere una scala per esterni. I pregi dell’acciaio sono noti e, tra capacità di resistere alle intemperie e poca manutenzione, spiegano il perché questo materiale costituisca sempre la prima scelta quando si cerca una scala elegante, confortevole e solida per collegare casa con il terrazzo o il giardino sottostante.

(Visited 138 times, 138 visits today)