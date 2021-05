Golfo Aranci si prepara per la Sirenetta.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di preparazione del set a Cala Moresca per le riprese del film d’animazione La Sirenetta

“Mi sarebbe piaciuto darvi maggiori informazioni, foto e anteprime di un set magnifico – spiega il sindaco Mario Mulas – . Posso capire il grande interesse e perché no la semplice curiosità in questo momento clou. Ma giustamente occorre rispettare il lavoro, l’impegno, e la riservatezza di una produzione che da molto lontano ha scelto la Sardegna come base operativa. Rispetto e lavoro che a seguito dei vari incontri ha iniziato a produrre i suoi risultati, anche in termine di ricaduta diretta, e sono felice che stia accadendo proprio in questi giorni delle prime aperture”.

“Siamo una comunità umile, ospitale ma soprattutto con un estremo bisogno e tanta volontà di lavorare e sono estremamente orgoglioso quando gli imprenditori esterni condividono gli investimenti con il nostro tessuto produttivo – continua il primo cittadino – . Il fatto che la produzione abbia messo a disposizione un referente unico per la gestione del set di Cala Moresca è stato un gradito segnale di riconoscenza al sacrificio e all’impegno di tutto Golfo Aranci. Per ogni informazione potete contattare il numero 392 033 1860 oppure la mail massimoderosas@yahoo.it”.

