Che cos’è la valutazione immobiliare online e come richiederla

Chi desidera mettere in vendita la propria casa, non può farlo senza conoscerne il valore reale. Decidere un prezzo sulla base di fattori che nulla hanno a che vedere con il mercato immobiliare, nonché con le caratteristiche dell’appartamento e del luogo in cui si trova, potrebbe causare non pochi problemi, come un basso guadagno, un ritardo nella vendita, un eccessivo numero di richieste da gestire.

Per sapere quanto vale una casa, è necessario ricorrere alla valutazione immobiliare. Questa può essere eseguita sul posto da un esperto del settore oppure può essere ottenuta compilando un form online. Queste due tipologie di valutazione, com’è facile immaginare, non si escludono a vicenda, ma, al contrario, si completano. In particolare, la valutazione online può precedere quella effettuata in loco. Infatti, mentre la prima fornisce una prima idea, quanto più possibile realistica e affidabile, circa il valore dell’immobile, la seconda, prendendo in considerazione fattori aggiuntivi, la personalizza e affina ulteriormente.

Valutazione immobiliare online: di cosa si tratta

Quando si parla di valutazione immobiliare online, si fa riferimento a quel tipo di valutazione di un immobile che può essere richiesta comodamente da casa propria e ottenuta nel giro di pochissimi minuti.

Questo è reso possibile dalle nuove tecnologie, sempre più complete ed evolute, le quali consentono non solo di compilare form online e inviare rapidamente i dati immessi, ma anche di poter contare su sistemi di valutazione, analisi e calcolo basati su sofisticati algoritmi e sull’intelligenza artificiale. Quest’ultima in particolare risulta fondamentale per ottenere una valutazione accurata e affidabile.

Le piattaforme di valutazione immobiliare basate sull’AI sono in grado di prendere in considerazione decine di criteri riguardanti non solo le caratteristiche della casa, ma anche quelle della zona in cui questa si trova. Oltre ai metri quadri, al numero di locali, all’anno di costruzione, il sistema è in grado di valutare, a partire dall’indirizzo inserito, il livello di sicurezza del quartiere in cui si trova la proprietà, la qualità dell’aria, la vicinanza dei principali servizi, la presenza di mezzi di trasporto e altro ancora.

Come richiedere una valutazione immobiliare online

Nel momento in cui si decide di richiedere la prima valutazione di un immobile di proprietà e si sceglie di utilizzare una piattaforma online, è necessario tenere a portata di mano i documenti della casa. Durante la compilazione del form sarà infatti necessario inserire alcuni dati molto specifici, come la metratura della casa e del giardino, l’anno di costruzione e l’anno in cui sono stati effettuati gli ultimi interventi di restauro. Per ottenere una valutazione quanto più possibile attendibile, è indispensabile inserire tutti i dati in modo corretto e preciso.

Dopo aver recuperato tutti i documenti dell’immobile, è possibile collegarsi alla piattaforma scelta. Per evitare problemi, è meglio usare una di quelle messe a disposizione da agenzie conosciute e affidabili.

In genere, la valutazione online è gratuita. Si può dunque procedere immediatamente alla compilazione del form, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti.

La compilazione e la valutazione richiedono pochissimi minuti e consentono di visualizzare immediatamente il risultato, ossia il valore dell’immobile. Inoltre, il sistema invia tramite e-mail un rapporto completo e dettagliato, utile per capire quali fattori sono stati presi in considerazione e in che modo influiscono sul valore finale.

Cosa fare dopo aver ottenuto la valutazione immobiliare online

Una volta ottenuta la valutazione del proprio immobile, è possibile procedere in vari modi.

Chi richiede la valutazione per pura curiosità, può non procedere oltre oppure, se desidera rimanere aggiornato circa i cambi di valore, può attivare l’alert trimestrale. Quest’ultimo, utile anche a chi desidera individuare il momento migliore per mettere in vendita la proprietà, permette di sapere se il valore della casa è aumentato o diminuito, oppure è rimasto stabile.

Se l’obiettivo è quello di vendere la propria abitazione il prima possibile o se si desidera comunque ottenere una valutazione più precisa, è possibile fare un passo avanti e fissare un appuntamento con un esperto immobiliare, il quale effettuerà una valutazione sul posto.

