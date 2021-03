Forse non tutti sanno che Olbia è l’unica città greca della Sardegna

La città greca della Sardegna.

L’unica città greca della Sardegna è Olbia. La scoperta rivoluzionaria è stata presentata lo scorso anno all’aeroporto Costa Smeralda durante una mostra. Gli storici hanno evidenziato che, in un periodo lungo 120 anni, tra il 630 e il 510 a. C., Olbia è stata l’unica città greca nell’Isola. In una citazione di un testo riportato sulla Guida della Grecia dello scrittore e geografo greco Pausania il Periegeta, vissuto nel II secolo d.C. scrisse a proposito che: “Giunse in Sardegna un gruppo composto da abitanti della città di Tespi e del territorio di Atene guidato da Iolao, e fondarono la città di Olbia”.

La cosa più curiosa è ci sono 8 città greche con il nome di Olbìa, ovvero città felice. Le più conosciute di queste si trovano in Ucraina (Olvia o Olbia Pontica), in Francia come sito, in Turchia oggi con il nome di Ízmit e altre due antiche città in Libia e in Egitto. Gli scrittori classici narrano la città gallurese fu fondata dal popolo greco capitanato da Iolao, nipote ed amante di Ercole.

