Forse non tutti sanno che anche Elena di Gallura si sposò a San Simplicio

Il matrimonio a San Simplicio.

La basilica di San Simplicio, che oggi è la più gettonata per le nozze di tanti olbiesi, fu luogo di matrimonio anche per la giudicessa Elena di Gallura. È molto suggestiva l’idea che il suolo della bellissima chiesa medievale fu calpestato anche da una delle donne più illustri dell’epoca in Gallura e soprattutto se pensiamo che si tratta di più di 800 anni fa.

Quando la giovanissima regina Elena Del Lacon si sposò con il pisano Lamberto Visconti era il 1207 e la Basilica si trovava in piena campagna immersa nella macchia mediterranea tipica della Gallura e circondata da campi. Il matrimonio segnò il passaggio storico della Gallura ai pisani e determinò il destino del giudicato. A quell’epoca la Basilica era già considerata storica. La sua costruzione era cominciata, infatti, 200 anni prima.

