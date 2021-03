I collegamenti per Olbia e Alghero per l’estate.

Gli aeroporti di Olbia e Alghero si preparano all’estate e numerose compagnie aeree low cost stanno scommettendo sui collegamenti per la Sardegna. Un dato che alimenta la speranza per una ripartenza in chiave turistica con previsioni molto rosee dell’anno passato.

Certo, ci sarà da tenere conto dei nuovi protocolli sanitari da rispettare, ma i primi segnali sono incoraggianti. Per l’aeroporto di Olbia la Geasar ha annunciato quattro rotte con le compagnie Wizz Air e Easyjet. La prima opererà con gli scali di Malpensa, Verona, Treviso e Bologna annunciando voli a partire da 9,90. Easyjet garantirà i collegamenti con Bologna, Verona, Torino e Bari con tre collegamenti a settimana.

Volotea dal 4 di giugno baserà presso lo scalo un Airbus A319 aggiungedo 2 nuove rotte in partenza da Olbia verso Catania e Cuneo, portando così a 19 le destinazioni raggiungibili a bordo dei suoi aeromobili.

Anche la compagnia Blue Air aumenta la propria offerta di voli nazionali da Torino inserendo la rotta per Olbia, che partirà il prossimo 31 marzo. Saranno 2 i voli in programma ogni settimana, il martedì ed il venerdì. Blue.

Per l’aeroporto di Alghero sono previsti scali sia nazionali che con 13 nazioni europee. Collegheranno lo scalo con Germania, Inghilterra, Belgio, Francia, Austria, Irlanda, Polonia, Olanda, Romania, Svizzera, Repubblica Slovacca, Spagna e Ungheria.

Tra le compagnie c’è Ryanair con la quale si può prenotare un viaggio verso la Spagna, tra cui Barcellona, Madrid e Siviglia, o scegliere tra le mete nazionali di Catania, Palermo e Pescara,

