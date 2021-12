Abbigliamento all’ingrosso: è sempre più facile e più sicuro comprare online

Il periodo storico che ha caratterizzato il nostro Paese in questi ultimi due anni, segnato dalla pandemia da Covid-19, ha fatto in modo che acquistare online divenisse un sistema quotidiano.

L’abbigliamento all’ingrosso

La prima cosa che un commerciante deve fare, che sia titolare di un negozio fisico piuttosto che online, è scegliere i capi accuratamente, verificare la qualità del tessuto e valutare il prezzo.

Al giorno d’oggi i clienti sono sempre più aggiornati e talvolta pretenziosi, ed è per questo che il commerciante deve conoscere esattamente il target a cui dovrà fare riferimento.

La differenza di lavorare in un negozio fisico piuttosto che un e-commerce sta nel fatto che, nel primo si avrà a che fare con una clientela locale; mentre nel secondo caso i clienti sono tanti, con esigenze differenti e soprattutto bisogna fare i conti con una concorrenza super agguerrita.

La figura del grossista

Il grossista è una figura professionale che fa da intermediario tra produttori, distributori e negozi.

Il suo compito è quello di trattare e acquistare dal produttore per poi rivedere l’abbigliamento all’ingrosso in grandi quantità a grandi aziende o privati, che di conseguenza li rivenderanno al dettaglio.

Ovviamente, selezionare il grossista a cui appoggiarsi è un’operazione che inizia con una ricerca di varie informazioni sulle attività all’ingrosso.

Il mondo di internet, in questo caso, è molto utile perché consente di raggiungere grossisti in qualunque parte del mondo.

Ma come possiamo capire che si tratta del grossista che fa per noi?

Vediamo alcuni aspetti che riguardano la vendita di abbigliamento all’ingrosso.

Le marche – per scegliere un buon grossista la prima cosa da valutare è il tipo di capo di abbigliamento all’ingrosso che si vuole mettere in vendita e la marca. Fare una selezione dei brand e dei vestiti più consono al tipo di target che si ha è la prima “scrematura” opportuna;

toccare con mano, in senso letterale, i capi d’abbigliamento che si andranno a vendere è sicuramente la cosa migliore. Ecco che scegliere un grossista che ha consente di vedere e toccare l’abbigliamento che si andrà a scegliere per i propri clienti; Tempi di consegna – rappresentano un obbligo imprescindibile che il grossista ha nei confronti del commerciante, qualora si trattasse di una vendita al dettaglio , la consegna dovrebbe avvenire entro una settimana ; mentre nel caso di vendita online i tempi sono molto più brevi . Il ritardo della consegna si traduce in un feedback negativo per entrambe le parti;

4 consigli per avere successo nella vendita di abbigliamento all’ingrosso

Oggigiorno si vive in un mondo in cui la vendita è incentrata e diretta verso il cliente finale, escludendo così gli intermediari.

Questi ultimi stanno affrontando un cambiamento della realtà non del tutto semplice, specialmente per coloro che hanno svolto questo mestiere per tantissimi anni.

Per loro vediamo 4 consigli utili:

Aumentare i volumi – la prima regola nel settore della vendita di abbigliamento all’ingrosso è quella di puntare sui grandi volumi e le grandi quantità, in questo modo si avrà sempre a disposizione molti prodotti e si potrà facilmente trattare e negoziare il prezzo (cosa che non accade con le piccole quantità);

la prima regola è molto chiara, ciò che è ancora nell’ombra riguarda il o il . Infatti, l’acquisto di grandi volumi richiede non pochi spiccioli. Ma come si fa se non si ha liquidità a sufficienza? La soluzione è quella di con per acquistare in società. Se si ha l’accortezza di scegliere i si riuscirà ad acquistare una notevole quantità di materiale a dei prezzi competitivi; Far crescere la clientela – ovviamente non basta comprare tanto abbigliamento all’ingrosso , bisogna avere anche la quantità di persone a cui venderla, quindi, ogni strumento che vi avvicinerà al cliente è un’ottima cosa. Parliamo ad esempio di affissioni, pubblicità e inserzioni su internet;

