L’incidente mortale a Oschiri.

A distanza pochi giorni dall’incidente mortale avvenuto all’altezza del distributore tra Oschiri e Berchidda, prosegue il lavoro dei carabinieri della compagnia di Ozieri, per accertare la dinamica del sinistro nella quale ha perso la vita Adriano Pinna, di 28 anni. Il giovane stava percorrendo il tratto della Sassari-Olbia, quando è stato disarcionato dalla sua Ducati 999.

Ieri i militari dell’Arma sono ritornati sul luogo del dramma per raccogliere testimonianze e accertare come siano andate realmente le cose. Al momento non si ha nessuna certezza, tranne che, per qualche causa ancora da accertare, avrebbe urtato una Dacia Duster guidata da un anziano che procedeva, come lui, verso Ozieri.

Il corpo di Pinna non è stato ancora dissequestrato dal pubblico ministero della Procura di Sassari, che ha disposto il trasferimento all’istituto di Medicina legale per ulteriori accertamenti. La definitiva ricostruzione della dinamica potrebbe sciogliersi tra qualche ora.