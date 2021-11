Oggi anche a Olbia il Black Friday.

Oggi 26 novembre è il giorno del Black Friday ed è caccia agli sconti anche nei negozi anche di Olbia e della Gallura. In molti infatti attendono questa giornata per approfittare dei ribassi e comprare, magari anticipando anche i regali di Natale.

Al Black Friday seguirà poi il Cyber ​​Monday, che cade lunedì 29 novembre, con le offerte sui prodotti tecnologici: in cima alla lista dei desideri ci sono sicuramente gli smartphone, ma c’è chi ne coglierà l’occasione per cambiare un elettrodomestico non funzionante. Un week end che potrebbe movimentare i centri storici dei comuni della Gallura e riempire finalmente le attività commerciali.

Ma quali sono previsioni per questo Black Friday, ancora all’insegna della pandemia, delle distanze e delle precauzioni per prevenire il contagio di coronavirus? “Sicuramente le aspettative e le speranze ci sono che il centro storico di Olbia si movimenti – dichiara il direttore di Confcommercio Olbia Nino Seu -, ma rispetto agli altri anni, ovvero quelli prima del covid, non c’è un’azione coordinata da parte degli esercenti per portare avanti iniziative insieme e definire azioni comuni. La pandemia ha scoraggiato molto i commercianti, che negli altri anni erano incentivati anche da iniziative come Chocomoment, che dava più visibilità e invogliava la gente a uscire a fare shopping”.

Ma il Black Friday nel corso degli anni ha sempre più preso piede e gli sconti non riguardano solo i negozi. A Olbia per esempio anche Volotea ha deciso di parteciparvi mettendo in vendita biglietti a un euro per partire dall’aeroporto Costa Smeralda verso molte mete italiane.