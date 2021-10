Macchinari essenziali per l’industria alimentare

Ormai al supermercato troviamo ogni genere di alimento perché l’industria alimentare si è molto sviluppata e garantisce un’ampia varietà di prodotti. Ma cosa c’è dietro tutta questa scelta di cibi? Come abbiamo appena detto, il settore alimentare si è trasformato in un’industria e anche le piccole realtà, per stare al passo con la concorrenza, devono necessariamente acquistare macchinari che consentono di lavorare in sicurezza e velocità. È necessario quindi affidarsi ad aziende specializzate nella produzione di macchinari per la preparazione alimentare che garantiscono la qualità e l’efficacia del prodotto.

Tritacarne automatici

Tra i macchinari più richiesti nel settore alimentare vi sono certamente i tritacarne automatici. Nonostante il nome ci faccia pensare alle macellerie, questo strumento può essere usato anche nelle aziende ittiche o nel commercio della frutta e della verdura, in quanto di base questi macchinari sono dei potenti tritatatutto che possono essere tarati in base alle necessità.

La caratteristica fondamentale di questi strumenti è la capacità di eseguire il loro compito mantenendo basse temperature ed evitando così di rovinare la materia prima. I tritacarne automatici di ultima generazione permettono anche la lavorazione di carni congelate fino ad una temperatura di -22° C. L’acciao inox è il materiale costituente di questi macchinari che possono essere così puliti e sanificati velocemente e con un risultato ottimo.

Cutter

I cutter sono dei dispositivi che permettono di tagliare, emulsionare e impastare carni, pesce e verdure con la possibilità di cuocere e mettere sottovuoto il prodotto finale.

I cutter con l’opzione del sottovuoto garantiscono un’efficacia al 90% e pertanto gli insaccati finali non hanno bolle d’aria. Alcuni cutter di più piccole dimensioni possono essere usati anche nell’industria cosmetica.

Lavacontenitori, lavaoggetti e lavastampi

Le norme igieniche vanno rispettate in qualunque stabilimento industriale o azienda perché garantiscono il benessere dei lavoratori e dei clienti che acquisteranno i prodotti, ma devono tanto più essere seguite nei minimi dettagli all’interno degli stabilimenti che producono o movimentano prodotti alimentari.



La legge stabilisce che vi siano controlli a campione per la sicurezza e, quindi, i titolari di esercizi commerciali nel settore alimentare sono molto attenti alla pulizia e necessitano di macchinari in grado di garantire gli standard normativi. Vi sono in commercio dispositivi realizzati appositamente per il lavaggio dei contenitori.

Realizzati in acciaio inox, secondo la normativa CE, questi macchinari riscaldano l’acqua, attraverso varie tecnologie, che è possibile scegliere, ed asciugano autonomamente i contenitori inseriti in breve tempo. Le alte temperature garantiscono l’igienizzazione degli oggetti che, in genere vengono rimessi in uso da dei carrelli appositamente creati accanto al dispositivo. I lavastampi, invece, sono per lo più usati nella produzione del prosciutto cotto. È essenziale in questo campo alimentare eliminare qualunque tipo di batterio che potrebbe compromettere l’intera produzione e causare gravi danni alla salute dei consumatori. Questi macchinari sono pertanto essenziali in questi tipi di industrie. I macchinari di ultima generazione garantiscono un consumo ridotto di energia elettrica mantenendo degli standard di esecuzione alti.

Altri macchinari essenziali dell’industria alimentare

Tra i macchinari essenziali per l’industria alimentare prodotti dalle aziende specializzate ci sono anche siringatrici, tunnel, miscelatori e catene di montaggio.

Quindi, se siete alla ricerca di macchinari per il settore alimentare per la vostra azienda, non vi resta che contattare delle aziende specializzate e chiedere una loro consulenza, ad esempio è disponibile per questo Nowickisrl.com. Sarà, infatti, possibile scegliere il dispositivo più adatto ed eventualmente anche creare dei prodotti su misura che garantiscano la funzionalità e l’efficacia all’interno dello stabilimento.



È sempre possibile chiedere un preventivo o semplicemente una consulenza gratuita attraverso i siti ufficiali. Sarà comunque consigliabile ricercare case produttrici i cui punti di forza siano la varietà e la qualità dei prodotti offerti e la puntualità nella realizzazione degli stessi. Non accontentatevi della prima offerta, ricercate i prodotti di qualità che vi consentiranno di essere felici dell’investimento fatto, garantendovi un lavoro più agevole e veloce e quindi anche un aumento o un miglioramento della produzione.