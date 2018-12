Natale, dall’aperitivo al brindisi finale: festa e allegria anche nei calici

Ecco perchè è importante scegliere bene i vini.

Natale e Capodanno si festeggiano con gioia anche grazie ai brindisi in compagnia di famigliari, parenti e amici. Ecco perché è importante trovare le bottiglie giuste, che si abbinino al meglio alle portate, o i vini più adatti a essere consumati in un clima di allegria e festa, magari durante la tombola. Inoltre, il vino è da sempre uno dei regali più graditi da ricevere: se siete alla ricerca di una bottiglia da regalare a chi vi sta a cuore potrete scegliere tra tantissime proposte, tenendo ovviamente conto anche dei gusti di chi deve ricevere il dono.

Per l’aperitivo, se si vuole puntare sulle bollicine, il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Docg rimane un’ottima scelta. Ma valide alternative vengono anche dal Custoza, dal Franciacorta, dal Lugana e dal Pinot Grigio. Per quanto riguarda gli abbinamenti con il cibo, per le portate di pesce vanno bene i bianchi, come il prosecco, o i rossi moderati quali il Rosso del Trasimeno e il Rosato del Trentino. Per i piatti di carne e cacciagione, invece, ottimi sono i vini dal sapore deciso come Barbera, Chianti e Amarone. Infine, un capitolo a parte lo meritano le bottiglie da abbinare ai dolci: si va dal Reciotto al Moscato, passando per il Torcolato. Un modo per concludere in maniera ancora più dolce e gustosa qualsiasi pasto.

(Visited 6 times, 14 visits today)