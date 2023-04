Bulk Powders, i minerali e le vitamine per il benessere di tutti i giorni

La corretta assunzione di lipidi, proteine e carboidrati è senza dubbio di fondamentale importanza per una dieta equilibrata, ma di per sé non è sufficiente. Il nostro organismo, infatti, per essere in grado di funzionare al meglio necessita anche dei cosiddetti micronutrienti, vale a dire i minerali e le vitamine. Si tratta di sostanze che contribuiscono alla prevenzione di parecchi problemi di salute e che possono essere assunte nel contesto di un regime alimentare eterogeneo, con un alto contenuto di verdura e frutta. La vitamina B, la vitamina D e la vitamina E, infatti, sono presenti in parecchi frutti e ortaggi, come pure il magnesio, il potassio e il calcio.

Gli integratori alimentari

Il problema è che non sempre abbiamo la possibilità di seguire una dieta corretta, spesso a causa della mancanza di tempo che ci obbliga a consumare i pasti in maniera troppo veloce o scegliendo alimenti già pronti e non proprio salutari. Ecco spiegato il motivo per il quale in alcune circostanze può essere necessario il ricorso agli integratori alimentari, disponibili in commercio in varie tipologie grazie a molteplici marchi.

L’importanza delle vitamine

Mentre i carboidrati, i lipidi e le proteine sono macronutrienti, i minerali e le vitamine sono micronutrienti, in quando devono essere assunti in quantità ridotte. Sono due le categorie in cui possono essere distinte le vitamine: quelle liposolubili e quelle idrosolubili. Le prime vengono assorbite per mezzo dei grassi alimentari, mentre le seconde sono introdotte nel corpo umano attraverso l’alimentazione. La vitamina A contribuisce a potenziare le capacità visive, mentre la vitamina B svolge un ruolo di primo piano nel metabolizzare gli zuccheri e i grassi, stimolando al contempo la produzione di energia. La vitamina C favorisce il consolidamento del sistema immunitario, la D è molto importante per le ossa e i denti regolando il fosfato e il calcio e la E contribuisce alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, oltre ad avere un effetto antiossidante. Infine c’è la vitamina K, che rende le ossa più forti e favorisce la coagulazione del sangue.

A che cosa servono i minerali

I minerali, a loro volta, possono essere suddivisi in due gruppi differenti, a seconda della quantità presente nel corpo umano: i microelementi sono il ferro, il selenio, il fluoro, il cromo, lo zinco, il molibdeno, il manganese, lo iodio e il rame, e sono presenti in minime tracce; i macroelementi, invece, sono lo zolfo, il cloro, il potassio, il sodio, il magnesio, il fosforo e il calcio, e vengono conteggiati in grammi. Il potassio e il magnesio rivestono una funzione molto preziosa per il metabolismo: il primo, in particolare, serve a evitare le lesioni dei muscoli favorendo la loro elasticità, mentre il secondo garantisce il funzionamento corretto del sistema nervoso.

Il complesso multivitaminico di Bulk Powders

Bulk Powders ha messo a punto un complesso multivitaminico completo, in grado di andare incontro alle esigenze di chi vuol essere certo di assumere tutte le vitamine di cui il corpo ha bisogno. Stiamo parlando di Multivitamin, un prodotto che è disponibile in polvere e in compresse e che include più di 30 ingredienti tra antiossidanti, probiotici, minerali e, appunto, vitamine. Si tratta di un integratore davvero completo, ideale per gli sportivi e più in generale per tutti coloro che prestano attenzione alla propria salute.

L’integratore per le ossa a base di vitamina D

Un altro prodotto che merita attenzione è Bulk Powders Vitamina D, che favorisce la salute delle ossa, il loro accrescimento e il loro mantenimento. La vitamina D2 e la vitamina D3, chiamate rispettivamente ergo calciferolo e cole calciferolo, sono le più preziose per il corpo umano. La prima, fra l’altro, si adatta anche a una dieta vegana o vegetariana, visto che ha origine vegetale. La seconda, invece, è di provenienza animale, e può essere comprata sul sito web di Bulk Powders nel formato di compresse da 5000 UI.

