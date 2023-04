Due grosse vincite al Lotto in Sardegna.

La fortuna ha toccato due volte la Sardegna, con due grosse vincite al Lotto. Sono 64mila euro in totale i premi aggiudicati in due province dell’Isola.

Come riporta Agipronews, si festeggia a Oristano con 45.500 euro e a Masainas, nella provincia del Sud Sardegna, con altri 18.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 365,8 milioni dall’inizio dell’anno.

