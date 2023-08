L’aumento delle farmacie online: il risparmio equivale a sicurezza?

Il boom dell’e-commerce legato al mondo delle farmacie e parafarmacie ormai dovrebbe essere ben chiaro a tutti. Stando ai dati ufficiali rilasciati dalle aziende di settore che si occupano di ricerca in merito, parliamo di un incremento del 24% della spesa online, rivelandosi quindi un mercato in continua espansione. In Italia, per esempio, è possibile approfittare di tantissime parafarmacie online, usando anche sconti provenienti da portali di settore specializzati come promo-codes.it.

Tramite questi ultimi, gli utenti possono ricercare i coupon più recenti per ottenere sconti aggiuntivi e risparmiare ancor di più sul proprio acquisto. Non è un caso, quindi, che le farmacie online siano divenute così popolari. Pur tenendo conto di questo incremento, sembra che la farmacia fisica rimanga ancora per molti un canale di acquisto importante.

Farmacie e parafarmacie online: sono sicure?

Uno dei freni per alcuni utenti, che potrebbe quindi essere un fattore di sfiducia nei confronti delle farmacie online, è dato dalla percezione di sicurezza che un farmacista specializzato riesce a trasmettere. Una persona, magari anche anziana, recandosi in una farmacia può parlare direttamente con un esperto del settore che consiglia determinati farmaci. Questo è naturalmente un fattore da non sottovalutare.

D’altro canto, invece, i più giovani potrebbero preferire l’immediatezza che un sito Internet conferisce, permettendogli anche di approfittare di un codice sconto Redcare, per esempio. L’acquisto non è quindi più subordinato all’interazione con un farmacista nel caso dei più giovani.

A prescindere che si tratti di giovani o anziani, c’è ancora comunque una certa reticenza nell’acquistare online, soprattutto in Italia, quando si parla di farmaci. Le parafarmacia o farmacie online che operano nel nostro Paese possono essere considerate sicure? La risposta è assolutamente sì.

Queste sono infatti compagnie che, al pari delle farmacie fisiche, si occupano del benessere degli utenti e se sono presenti così tanti sconti, come i coupon Farmacia Loreto: https://promo-codes.it/codici-sconto/farmacialoreto-it, è proprio per attirare gli utenti e far capire loro che i farmaci e gli integratori non sono solo sicuri, ma permettono loro anche di risparmiare.

I dati ufficiali

Vale la pena a tal proposito dare un’occhiata ai dati ufficiali. Per quanto concerne l’e-commerce, i primi 30 rivenditori conquistano circa il 70% del mercato. Tutti i rivenditori online hanno visto negli ultimi due anni una crescita notevole, che possiamo ritenere attestata in media intorno a un 25%. Complice la semplicità di acquisto online e l’immediatezza che queste transazioni permettono.

Tra i prodotti più venduti spiccano quelli per la cura del viso, mentre invece nelle farmacie fisiche si preferisce ancora andare per prodotti come i prebiotici. Non tutti i prodotti sono in aumento, però, poiché i dispositivi medici sono calati notevolmente, nonostante questi siano ampiamente venduti anche online.

