Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da giornate sole e molto caldo a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 25 agosto 2023 è prevista una giornata di sole. La temperatura massima registrata sarà di 37 gradi. Mentre i venti saranno deboli raggiungendo i 10 km/h..

Per domani domenica 26 agosto è prevista una giornata soleggiata. La temperatura massima registrata sarà di 38 gradi. I venti raggiungeranno i 15 km/h. Con il caldo di questi giorni è essenziale prendere precauzioni extra per proteggere la tua salute e il tuo benessere. Ecco alcuni suggerimenti per affrontare il caldo in modo sicuro ed evitare problemi legati al surriscaldamento. Mantieniti idratato; evita l’esposizione diretta al sole; indossa indumenti leggeri e traspiranti.

