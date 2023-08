La menopausa è un periodo particolare e naturale della vita di una donna, un momento in cui molte cose cambiano. Vampate di calore, variazioni ormonali, rapidi cambiamenti d’umore. Tutto questo influisce anche sulla nostra pelle, che, con la comparsa dei fisiologici segni del tempo, può risultare più secca e spenta. La buona notizia è che, durante la menopausa, non bisogna per forza rinunciare ad una pelle sana, idratata e luminosa. Esistono delle soluzioni per minimizzare gli effetti del tempo e mantenere il viso rimpolpato, con un aspetto giovane. Non sai scegliere tra i vari prodotti sul mercato cosmetico? Questa guida fa al caso tuo.

Perché la skincare è importante in menopausa?

Temi che la tua pelle, arrivata in menopausa, debba risultare spenta, secca e affaticata? Il processo di invecchiamento cutaneo è un fattore naturale della vita ma esistono prodotti che possono intervenire per combattere i suoi effetti.



La skincare, arrivati a questa fase della vita, è un passo essenziale per preservare la bellezza della pelle: solo regalando al tuo viso qualche attenzione in più ogni giorno potrai minimizzare i segni dell’invecchiamento, ottenendo una pelle elastica, rimpolpata e luminosa.

Una caratteristica della pelle matura è quella di perdere, con il passare del tempo, la naturale elasticità e compattezza, mostrando quindi imperfezioni come rughe e piccoli segni. Una buona skincare routine, bilanciata e volta a idratare e nutrire la cute, può intervenire su questi cambiamenti.

Il mercato della cosmesi si è evoluto nel tempo: oggi esistono molti prodotti pensati per pelli mature, che vanno a trattare i vari fenomeni cutanei che si presentano in menopausa. Una delle marche più famose in fatto di skincare e trattamenti di bellezza è Vichy, che ha ideato un’intera linea di prodotti adatti a questo tipo di pelle e alle sue esigenze.

La proposta di Vichy

Vichy, un brand che con i suoi prodotti si prende cura da anni della nostra naturale bellezza, presenta prodotti appositamente studiati per garantire alla pelle matura una nuova giovinezza. La linea Neovadiol di Vichy comprende quattro interessanti proposte che si adattano alle esigenze di tutti.



La prima tra queste è la Post-menopausa crema giorno relipidante anti-rilassamento, una crema che agisce sulla produzione di lipidi e sul cedimento della pelle, dando un effetto idratante e rimpolpante.



Altra proposta interessante è la Peri-menopausa crema giorno ridensificante liftante, adatta principalmente alle pelli secche: agisce sul tono della pelle, nutrendola in profondità. Ottima soluzione per chi necessita di un trattamento intensivo è invece la Neovadiol Rose Platinium, adatta a chi ha superato i 60 anni e desidera fortificare e rivitalizzare la cute.



Infine, per le donne che necessitano di un trattamento mirato per combattere la perdita del tono della pelle di collo e viso, Vichy propone la Neovadiol Phytosculpt, un toccasana per chi si sta avvicinando alla menopausa o la vive già da qualche anno.



Ora che conosci tutte le offerte di Vichy adatte alle pelli mature, non ti resta che scegliere quella adatta alle tue esigenze e iniziare un trattamento di skincare idratante e nutriente per dare al tuo viso una seconda possibilità di bellezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui