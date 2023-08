Luras apre le porte al matrimonio all’ombra dell’olivastro millenario

I matrimoni all’ombra dell’olivastro millenario di Luras.

Durante la seduta di Consiglio comunale di lunedì scorso, a Luras, è stato approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili.

“Grazie all’approvazione di questo nuovo regolamento, finalmente, ci si potrà sposare in moltissimi luoghi meravigliosi del nostro Comune – spiega il sindaco di Luras, Mauro Azzena –. Immersi nella natura forte e millenaria del nostro parco degli olivastri millenari, nel granitico e spettacolare paesaggio del dolmen Ladas, nei caratteristici e signorili ambienti dei Palazzi Depperu e Tamponi-Perantoni. Siamo fermamente convinti che tale decisione avrà delle ricadute positive su tutta la filiera che riguarda le cerimonie: dall’accoglienza, alle tradizioni del territorio, passando poi per la pasticceria e la floricoltura”.

“Non solo tale scelta ci consente anche di valorizzare, promuovere e far conoscere le nostre meraviglie naturalistiche, archeologiche e architettoniche utilizzando una chiave differente, in un settore in continua evoluzione e in costante crescita. Vogliamo dare un nuovo impulso al tessuto economico del nostro paese, che oggi più che mai necessita di stimoli e risorse per essere competitivo sul mercato turistico e non solo. D’altro canto la poesia di vivere il giorno più bello della propria vita ai piedi dell’essere vivente più longevo e maestoso d’Europa non può che essere un ottimo auspicio e un ottimo inizio di una vita insieme che dalla forza e rigogliosità di tale albero non può che trarre forza! Un ringraziamento va doverosamente agli uffici comunali, il cui contributo è stato decisivo per la stesura del regolamento”, conclude.

