Strada Monte Pino, la consigliera Manca (Fdi): “Attesa da 10 anni”

Interrogazione urgente all’assessore ai lavori pubblici per la strada di Monte Pino.

La consigliera regionale gallurese Annalisa Manca (Fratelli d’Italia), ha chiesto un’interrogazione urgente rivolta all’assessore regionale dei lavori pubblici, sulla messa in sicurezza e la riapertura della strada di Monte Pino, chiusa da ormai 10 anni, a seguito del crollo avvenuto durante l’alluvione del 18 novembre 2013.

“E’ ora di darsi una mossa, una volta per tutte – ha detto la consigliera Manca -, al fine di restituire alla popolazione della Gallura una fondamentale arteria di collegamento che, da quasi 10 anni, attende di essere messa in sicurezza e riaperta al transito. E’ oramai insopportabile il disagio che i cittadini, dell’alta Gallura in particolare, patiscono e sopportano ogni giorno per poter raggiungere la città di Olbia ed i suoi servizi.

E’ un fatto molto grave che, nonostante le ingenti somme già destinate ad opera della Regione e di quelle ulteriormente garantite dall’Assessore Saiu per la conclusione delle opere, ancora non si conoscano, con certezza, i tempi previsti per la definitiva riapertura della SP38 (strada di Monte Pino ndr) – prosegue – Non mi appassiona la caccia ai responsabili di tali ritardi quanto invece il coordinamento tra i soggetti istituzionali titolati ad intervenire per la definitiva riapertura della strada in questione. Con questo spirito, ho rivolto una interrogazione urgente all’Assessore Regionale dei lavori pubblici, Pierluigi Saiu, affinché intervenga sugli enti competenti, e si imponga una considerevole accelerata verso la definitiva riapertura della SP38.”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui