Hai perso uno o più denti? Fai fatica a masticare e vuoi tornare a sorridere?

Il 15 settembre apre il nuovo Ventura Centro Odontoiatrico. Ecco come partecipare all’open-day

A Olbia apre il nuovo Ventura Centro Odontoiatrico. Uno studio all’avanguardia formato da un team di esperti in chirurgia e protesi dentale in grado di ripristinare il sorriso ai pazienti con procedure e tecniche di ultima generazione. L’inaugurazione si terrà venerdì 15 settembre alle ore 18:00, ma il Centro sarà aperto tutto il giorno per chiunque volesse richiedere delle informazioni.

Perché sottoporsi a un intervento di implantologia dentale?

Il dottor Salvatore Tinnirello, Direttore Sanitario, spiega che “questa pratica consente di ripristinare uno o più denti mancanti e di recuperare le stesse funzionalità dei denti naturali. All’interno del nostro Centro eseguiamo prevalentemente gli impianti Toronto Bridge che tramite 4 o 6 impianti dentali per arcata, permettono di avere una dentatura fissa. Si tratta di un percorso che coniuga la salute della bocca con il quadro clinico generale del paziente, senza trascurare né l’aspetto estetico né quello psicologico. Perché avere un sorriso bello e una bocca sana è essenziale per stare in salute e sentirsi bene con sé stessi.”

All’interno del Ventura Centro Odontoiatrico si potrà eseguire una prima visita e gli esami diagnostici necessari per analizzare le condizioni cliniche del paziente, al fine di elaborargli il piano di cure più adatto. Inoltre nel Centro è presente uno staff altamente qualificato che è in grado di intervenire anche nei casi clinici più complessi (come gli impianti zigomatici, se è presente un’importante carenza ossea). E non è tutto. I medici del Centro si avvalgono di un laboratorio odontotecnico che lavora in esclusiva per loro, abbattendo così costi e tempi nei lavori protesici.

Questa tipologia di interventi spesso viene considerata dolorosa, ma non è così. Come rassicura il dottor Salvatore Tinnirello: “Nel nostro Centro usiamo tecnologie all’avanguardia che permettono di ridurre i disagi del paziente e di eseguire gli interventi con la massima precisione. L’inserimento degli impianti avviene in modo altamente accurato, riducendo il dolore e rendendo i tempi di guarigione più rapidi.”

Infine, sempre nell’ottica di garantire un’esperienza più confortevole possibile, quando le condizioni cliniche del paziente lo permettono, si può optare per la cosiddetta sedazione cosciente. Si tratta di una procedura che consente il pieno rilassamento durante tutto l’intervento e contribuisce a ridurre la sensazione di dolore e ansia.

Per avere maggiori informazioni sul nuovo Ventura Centro Odontoiatrico basta visitare il sito www.venturaodontoolbia.it o telefonare al numero 07891780018.

