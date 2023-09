Al via il Rally dei Nuraghi Vermentino in Gallura.

Dopo aver svelato l’elenco iscritti del 20º Rally dei Nuraghi e del Vermentino, gara del Campionato Italiano Rally Terra e della Coppa Rally di Zona 9 a cui parteciperanno 56 equipaggi tra cui i protagonisti del panorama italiano, è arrivato il momento di ufficializzare i nomi dei partecipanti alle altre due gare tricolori che si correranno in coda al rally moderno, il 5º Vermentino Historicu e la 4ª Baja del Vermentino – Terre di Gallura.

Valido come round del Campionato Rally Terra Storico e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, lo storico porta in dote 11 vetture, quattro delle quali con le effigi del Team Bassano: Lucky Battistolli e Fabrizia Pons (Lancia Delta) e Damiano Zandonà e Simone Stoppa (Renault 5 Gt Turbo), entrambi equipaggi in lotta per la vetta del 4º Raggruppamento, Federico Ormezzano e Maurizio Torlasco (Porsche 911 Sc) e Filippo Viola e Anna Bressan (Alfa Romeo 33). Occhi puntati anche su Andrea Tonelli e Roberto Selva (Ford Escort Rs), in testa al 3º Raggruppamento del Cirts ma pronti a fare i conti con la concorrenza di Sebastiano Serpelloni e Nicola Petrin (Ford Escort), Nemo Mazza e Marco Cavalli (Ford Escort Rs Mk II) e dall’atteso uomo immagine del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, il sammarinese Paolo Diana, al volante di una Ford Escort Rs con Corrado Costa alle note. In corsa, invece, nel 4º Raggruppamento, Costantino Mura e Marco Demontis (Lancia Delta) e Gianluca Mannazzu e Simone Bertoletti (Renault Rs Gt Turbo), mentre gli unici nel 2º saranno Simone Lenzetti e Serena Banzanti, su Lancia Fulvia Coupé.

La Baja. La 4ª Baja del Vermentino – Terre di Gallura, prova dell’Italiano Cross Country Ssv, avrà 14 vetture al via. Tra queste, nel T1, la Suzuki New Gran Vitara del campione in carica Alfio Bordonaro, con Stefano Lovisa alle note. Auto identica per Lorenzo Codecà e Claudio Toffoli, mentre Mengozzi-Palladini saranno su Toyota Hilux e Ferroni-Menetti su Suzuki Gran Vitara. In T2 sfida su New Gran Vitara 1.9 Ddis 3 porte tra Spinetti-Giusti e Semeraro-Pirotta, in Th lotta a quattro tra Morra-Sbaraglia (Gran Vitara 2.0 3p), Gazzetta-Gazzetta (Suzuki Jimny), Andreetto-Andreetto (Mitsubishi Pajero Evo) e Cau-Sbaraglia (Mitsubishi Pajero). Tra i Side by Side spicca il campione italiano Amerigo Ventura, che aveva festeggiato il titolo 2022 proprio Berchidda, che gareggerà con Erika Mingozzi su Yamaha Yxz1000 R (Tn4). Modello identico, ma classe T4, per Tomasini-Mirolo e per i sardi Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu, campione italiano rally auto storiche 4º raggruppamento nonché Fiduciario Regionale Aci Sport. Su Can-Am Maverick, invece, l’olbiese d’adozione Davide Catania, navigato da Alberto Marcon.

Il programma.

La manifestazione, organizzata dalla Rassinaby Racing col supporto degli Assessorati Regionali al Turismo e allo Sport, prevede tre speciali da ripetere due volte, per un totale di 74,32 chilometri cronometrati e 281 totali. Gli equipaggi del Vermentino Historicu, dopo la partenza cerimoniale da Piazza del Popolo (Berchidda) in programma alle 14, si muoveranno alla volta dei due passaggi sulla speciale “Filigosu” (ore 14.34 e ore 17.31, 8,20 km), mentre gli iscritti alla Baja faranno un solo passaggio. Sabato 16, invece, previste in entrambe le gare le doppie tornate sulle prove “Alà dei Sardi-Buddusò” (9.38, 14,99 km) e “Pattada” (10.22, 13,97 km) e l’arrivo, alle 15.40, a Berchidda, seguito dalle premiazioni. La manifestazione coinvolgerà i territori di Berchidda, Alà dei Sardi, Buddusò, Calangianus, Monti, Oschiri e Pattada.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui