Come acquistare un anello da donna: i consigli e i suggerimenti per non sbagliare

Un anello rappresenta molto spesso un sentimento o un’unione, qualcosa di molto speciale che viene dato solo a una persona a cui si tiene tanto, a una donna speciale che ogni giorno ci ha ricompensato con momenti unici. Quando si guarda in cerca di un anello con cui siglare un’amicizia o un amore, si deve anche saper scegliere per evitare di commettere errori, sia per la qualità dell’anello che della misura.

Leggere con accuratezza più informazioni online, sia chiedere direttamente informazioni a esperti gioiellieri, farà sì che il vostro anello rappresenterà al meglio non solo quello che si prova per quella persona, ma ne sancirà l’unione indissolubile.

Gli anelli da scegliere

Prima di scegliere l’anello, indipendentemente per cosa lo si scelga, bisogna conoscere la taglia dell’anello. Un bell’anello potrebbe perdere molto se non corrisponderà alla misura esatta del dito della persona a cui lo state per dare, quindi meglio prima conoscere le dimensioni idonee.

Intanto si necessita sapere che cambierà la misura a seconda del dito, anche se nel più delle volte l’anello viene scelto per l’anulare, è meglio conoscere la misura di tutte le dita.

La scelta più ovvia e rapida sarà andare in gioielleria dove con l’anelliera verranno misurate le dita con i vari anelli di prova, in modo da misurare con accuratezza la circonferenza del dito. Oppure un altro metodo piuttosto rapido è il fuso, con il quale fungerà da anello campione per trovare la misura corretta.

Se ci si dovesse trovare impossibilitati nel recarsi in una gioielleria per la misura del dito, con un semplice righello e naturalmente il diametro interno del tipo di anello a cui si fa riferimento, con una pratica tabella delle misure, si potrà con facilità risalire alla misura del dito e quindi l’anello che si intende acquistare. Anche il metro da sarta potrà essere molto utile allo scopo, ricordandosi di andare a misurare dalla parte più grande.

Anelli di fidanzamento e matrimonio

Una volta appurata la misura del dito, si può procedere con il prossimo step, cioè che tipo di anello si vuole comprare, il materiale e il relativo significato che si darà a seconda di chi lo riceverà. Se il principale significato sarà l’eternità e l’amore per il proprio partner, il primo anello a cui si andrà a pensare è sicuramente quello di fidanzamento, che simboleggia l’unione ufficiale della coppia. Per questo tipo di anello, si è soliti optare per modelli semplici senza particolari decorazioni o simboli, anche se c’è chi predilige modelli con particolari significati, oltre al classico cuore.

Per le fedi nuziali, invece, vi sono diversi modelli su cui scegliere e che si tende a fare una distinzione ben precisa. La classica fede senza pietra preziosa e con 4mm di spessore è quella più richiesta, poi vi è la fede comoda con l’incastonatura di una pietra, quindi un modello leggermente più largo ma con spessore sempre uguale di 4mm.

Anelli particolari

Poi vi è il modello a francesina, sono quelli più sottili e semplici, ma dal design molto più elegante anche se con assenza di pietra. Al contrario, la mantovana è la più voluminosa e a volte più costosa, con uno spessore di 6mm rappresenta l’anello più voluminoso sul mercato.

Se si cerca un anello per anniversari particolari, invece, ci si dovrà affidare soltanto al proprio gusto e a quanto bene si conosce il proprio partner. Si potrà selezionare qualcosa di più classico e tradizionale oppure qualcosa di più particolare e ricercato, anche se nel più delle volte, l’anello modello veretta è sempre ancora molto scelto da tantissime coppie per anniversari e occasioni speciali.

L’importanza del materiale

Gli anelli, inoltre, possono essere scelti in diversi materiali sia per la qualità che per il determinato costo. I più gettonati per il fidanzamento sono sicuramente gli anelli in argento oppure in oro bianco, che risalteranno moltissimo. Tra i materiali di maggior pregio, vi è sicuramente l’anello in oro giallo, rosso o rosa, oppure anelli in platino che rimangono i più costosi e pregiati per la tipologia di anello che rappresentano.

Oro e platino sono principalmente gli unici per le fedi, che per chi desidera l’anello con pietra preziosa come il famoso trilogy, si andrà ad acquistare un anello in oro o oro bianco con una pietra come il rubino o lo zaffiro, tra le pietre più belle ma non preziose, oppure direttamente optare per il puro diamante.

Le pietre preziose

Un’altra tipologia di scelta è sicuramente l’inserimento di più pietre, incastonando lo smeraldo e l’ametista oppure la perla e l’acquamarina, aumentando non solo la preziosità dell’anello e anche il suo significato. Si ricordi che maggiore è il numero di pietre inserite più il costo dell’anello aumenterà di conseguenza e dal tipo di pietra preziosa.

Una particolare opzione per gli anelli di fidanzamento, sono quelli in diamante sottile, meno costosi rispetto agli anelli usati per gli anniversari, ma decisamente molto belli e valutati positivamente sia da chi li acquista sia da chi li riceve.

Senza alcun dubbio il trilogy di diamanti con le tre pietre preziose sarà l’anello per eccellenza, rappresentando perfettamente la vita della coppia insieme unita. L’ampia scelta anche per questo anello, permette di poter acquistarne ogni tipologia per costo e ricercatezza.

