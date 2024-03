Occhiali da sole estate 24: quali sono i trend?

Irrinunciabili per molti, gli occhiali da sole sono un accessorio utile in tutte le stagioni. Protettivi in estate o inverno in alta montagna, gli occhiali da sole sono, comunque e sempre, un prezioso alleato di stile. Non si può però negare che la loro alta stagione cominci proprio in Primavera, per esplodere in estate, quando è quasi impossibile incrociare gli sguardi degli altri, tutti serrati dietro la lente più alla moda.



Anche se gli occhiali da sole sono molto soggetti alle mode e alle tendenze del momento, per molti appassionati di stile la marca viene ancor prima della forma e del colore in trend: in molti, infatti, sposano un brand e non lo cambiano per tutta la vita, proprio perché quello individuato è in grado di esaltare la propria personalità e la rappresenta al meglio. Parliamo di firme come Ray Ban e Persol, i made in Italy dalla loro famosa forma arrotondata, Saint Laurent, Gucci o molti altri: tutte marche di occhiali da sole presenti sullo shop on line di Vistaexpert, un brand, che è ormai un punto di riferimento indiscusso nel settore degli occhiali da sole e che, grazie ai due anni di garanzia, ai prezzi scontati e alle consegne sicure entro 24 ore, è il partner fedele di molti sunglasses victims!



Al di là dei gusti personali, è innegabile come, anno dopo anno, stagione dopo stagione, lo stile degli occhiali varia molto al variare della moda e basta fare un giro in centro durante un sabato pomeriggio assolato per dedurre alcune costanti tra gli occhiali in vetrina e quelli indossati. I tagli minimalisti in stile Gucci e le montature appariscenti sembrano essere tra le caratteristiche più ricorrenti delle collezioni primavera estate 24, ma c’è davvero l’imbarazzo della scelta, per accontentare ogni gusto e stile.



In fatto di montature, sono molto in voga anche le montature stile Aviator oppure le super appariscenti dal design bold. Ma niente paura, per i più formali non mancano i modelli più squadrati e lineari. Le sempreverdi tornano anche quest’anno, con i modelli a goccia, cat-eye o con le lenti leggermente arrotondate.



In fatto di colori e fantasie, poi, sembra che ancora una volta, i colori neutri vadano per la maggiore, così come le lenti scure, anche se non mancano tonalità nature come: l’avorio, l’oliva, il Mango e colori sgargianti, applicati a montature bold e/o in stile pop.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui