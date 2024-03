Formazione e condivisione, AlbergatorePro tour arriva all’Hotel Felix a Olbia

L’evento di formazione di AlbergatorePro Tour a Olbia.

Nell’ambito delle occasioni formative programmate da “Proloco di Santa Teresa di Gallura”, nella giornata del 11 aprile 2024, presso l’hotel Felix di Olbia dalle ore 15, si terrà un incontro dedicato alla formazione con i professionisti di AlbergatorePro tour, società di formazione e consulenza con sede a Riccione.

Si tratta della più grande community italiana per albergatori professionisti con la mission di migliorare i risultati professionali e la vita personale degli albergatori italiani, attraverso una formazione basata sulla condivisione.

2 sono gli obiettivi di questa mezza giornata di formazione: Il primo obiettivo del Tour è condividere strategie e case history di successo direttamente sul territorio per far scoprire agli albergatori i principi del Metodo AlbergatorePro. Il secondo vale ancora di più: conoscerci dal vivo, confrontarsi e parlare di ciò che ci piace davvero, essere Albergatori Professionisti.



Il programma tratterà temi diversificati e fondamentali nella gestione delle strutture turistiche, scandito in tre 2 speech di altissimo livello:

-​Gian Marco Montanari (CEO e Co- founder di AlbergatoriPro): “Battere il mercato – Tutti i fattori che devi considerare per impostare il tuo piano marketing 2024.”

– Daniele Sarti (CEO e Co- founder di AlbergatoriPro): “Intelligenza artificiale in hotel – Guida pratica per albergatori: esplora le potenzialità dell’AI per migliorare l’esperienza del cliente e ottimizzare le operazioni, offrendo strategie pratiche per implementare soluzioni innovative nel settore alberghiero.”

Indicazioni, visioni, scenari, dati, esperienze arricchiranno lo scambio tra formatori e operatori nell’ottica della crescita professionale e della qualificazione continua dell’offerta turistica nei suoi diversi livelli e settori. L’evento è organizzato in collaborazione con Proloco di Santa Teresa di Gallura guidato dal Presidente Massimo Stropaghetti. La partecipazione è totalmente gratuita e aperta agli operatori del settore, per informazioni e iscrizione si può visitare la pagina:

http://info.albergatorepro.com/olbia/

