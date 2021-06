Albicocche al naturale, da conservare in dispensa e da servire al momento giusto

Le albicocche possono essere utilizzate su gelato, budini o panna cotta oppure per realizzare torte e macedonie. È una conserva davvero molto semplice da realizzare. Le albicocche al naturale possono essere conservate in dispensa o in un luogo fresco per 3-4 mesi.

Gli ingredienti.

1 kg di albicocche

700 grammi di zucchero

125 grammi di alcool

La ricetta.

Aprite a metà le albicocche, dopo averne tolto il nocciolo, adagiatele in un tegame capace e fondo. Versatevi sopra metà dello zucchero ed esponete il tegame al sole per 3-4 giorni, finchè anche lo zucchero sciolto comincerà a formare delle bollicine.

Sistemate le albicocche in un vaso di vetro versandovi sopra lo sciroppo e l’alcool da cucina. Dopo pochi giorni, le albicocche saranno pronte per essere servite a tavola.

