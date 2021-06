Va in pensione Tomasina Achenza.

Va in pensione la storica bidella di Oschiri Tomasina Achenza. Oggi per lei era il suo ultimo giorno di scuola nell’istituto professionale Ipia di Olbia dove ha lavorato per tanti anni.

Sono tantissimi gli studenti, gli ex alunni, gli insegnanti, i colleghi e pure i suoi ex compagni di scuola delle Magistrali a farle gli auguri per la fine del suo percorso lavorativo arrivato a 66 anni. C’è chi la ringrazia per avergli regalato sorrisi, chiacchierate e affetto durante gli anni scolastici.

Ad annunciare il suo pensionamento è il dirigente scolastico dell’Amsicora Gianluca Corda. “Per me un volto famigliare al mio arrivo nove anni fa, avendo lavorato con lei al Mossa, in una sua brevissima parentesi lontana dall’Ipia dal 1989 – ha detto –. L’unica collaboratrice alla quale, in nove anni, ho dato del tu. Mi mancheranno i suoi “E allora come stai?” detto ogni mattina all’arrivo a scuola, soprattutto quando mi vedeva stanco, le sue rassicurazioni e il suo “suoniamo?”, chiesto tre minuti prima dell’orario di uscita perché “i ragazzi sono stanchi!”. Perché a loro, tutti, nessuno escluso gli ha sempre voluto bene”.

(Visited 552 times, 552 visits today)