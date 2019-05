La rassegna gastronomica.

La Camera di Commercio di Sassari ha aderito alla rassegna gastronomica regionale “Le Isole del Gusto”. L’edizione 2019 della rassegna si svolgerà da sabato 4 maggio a domenica 23 giugno.

Per la Gallura parteciperanno due agriturismi di Arzachena: Ristorante Lu Stazzu e il Parco Degli Ulivi. I menù dovranno proporre pietanze preparate con almeno un prodotto tipico regionale. Il prodotto prescelto dall’agriturismo dovrà essere elemento predominante in almeno una portata del menù, non dovrà quindi essere semplicemente utilizzato come contorno o in accompagnamento.



La rassegna si propone di promuovere il turismo enogastronomico e rurale con l’obiettivo di accrescere il flusso di consumatori attratti dalla qualità dell’offerta ambientale, archeologica e culturale del territorio e far conoscere i prodotti agroalimentari di qualità della regione attraverso le straordinarie proposte gastronomiche dei ristoratori.

