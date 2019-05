Moby e Tirrenia, perdita record per il gruppo di Onorato

Il gruppo Moby valuta il 2018.

Il 2018 per il Gruppo Moby non è stato facile. Così, Achille Onorato, amministratore delegato del gruppo, analizza le perdite del 2018 come maggiori rispetto al 2017. Perdite record rispetto agli anni precedenti, infatti, la perdita di 62,683 milioni di euro rispetto all’utile di quasi 23 milioni del 2017, è dovuta sicuramente dalla finalizzazione di importanti investimenti, i cui benefici dovrebbero iniziare a vedersi nei primi mesi del 2019.

Inoltre, la perdita potrebbe dipendere anche ai costi e al consumo della materia prima come il carburante. I numeri che riguardano i passeggeri invece rimangono positivi e stabili intorno ai 6,2 milioni. E anche i numeri delle merci sono in positivo, infatti i carichi nel settore merci crescono.



