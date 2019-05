Il primo maggio a Olbia.

Una giornata all’insegna degli eventi e dell’intrattenimento, che si è aperta già dalla mattina con attività, laboratori di teatro e di danza e sfociata nel pomeriggio con la carrellata di band e musicisti che hanno fatto ballare e cantare il pubblico che ha invaso il parco Fausto Noce. Il primo maggio di Olbia ottiene la sua promozione. Merito anche della bella giornata, delle tante bancarelle, delle piccole botteghe di artigianato sardo e degli stand di street food con i famosi caddozzi, gli immancabili paninari che tutti gli anni stanziano durante la manifestazione.

Diversi i generi musicali che si sono susseguiti sul palco del Fausto Noce. Dalle cover band rock dei Timeless, ai gruppi rap come i Take1, al reggae degli Hi Vibes, fino alla musica tradizionale sarda di Piero Marras e i Cordas et Cannas, che ha riunito il pubblico in balletti sardi improvvisati. La serata è terminata con il concerto di Eugenio Finardi, che ha fatto cantare tutti con il suo famosissimo repertorio musicale.

















