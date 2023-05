Un intenso brivido di piacere: ecco Brancamenta, il liquore italiano alla menta

Quando si pensa al liquore alla menta Brancamenta non si può fare a meno di ripercorrere con la mente gli spot pubblicitari che hanno accompagnato tutta la sua storia. Il primo, inevitabile, pensiero sarà quello dei bicchieri scolpiti direttamente dal ghiaccio, nei quali il liquore alla menta trova il suo habitat naturale, il secondo al claim pubblicitario “Brrr… Brancamenta, dodici mesi d’estate” apparso sin dagli anni Settanta. Ma cosa vuol dire esattamente?

Brancamenta, come noto, nasce negli anni Sessanta del Novecento, un periodo di cambiamenti radicali e rivoluzioni, caratterizzato dal boom economico, dall’entusiasmo per la vita e dal desiderio di fare nuove esperienze in ogni ambito, compreso quello del food and beverage. Cogliendo queste necessità crescenti e ascoltando i gusti del pubblico, seguendone gli orientamenti, Fratelli Branca Distillerie decise di studiare e mettere in produzione un amaro che fosse ideale per tutte le stagioni. Nacque così il liquore alle erbe che molti considerano il fratello minore del Fernet-Branca, ma che alla sua già sorprendente ricetta segreta aggiunge l’olio essenziale di menta piperita piemontese, la più pregiata al mondo.

Brancamenta, perfetto per ogni stagione, è la bevanda ghiacciata iconica che si presta perfettamente sia per essere consumata come aperitivo che per accompagnare una tarda serata all’insegna del gusto e dello stile e che da quasi sessant’anni garantisce un brivido di piacere intenso ad ogni sorso. Ecco dove nasce l’idea dei Dodici mesi d’estate: il liquore alla menta per eccellenza è in grado di offrire, in qualunque stagione ci si trovi, quel brivido fresco che solo la stagione estiva riesce a regalare. Non è un caso che, comunque si decida di gustarlo, il consiglio per assaporare al meglio Brancamenta è con ghiaccio o a temperature sotto zero per cogliere a pieno la sensazione piacevolmente rinfrescante che riesce a dare.

Con il suo color ebano, l’aroma intenso e raffinato e il gusto piacevole, persistente e ben equilibrato, il liquore alla menta più amato e conosciuto al mondo rivela i suoi aromi al palato gradualmente, uno ad uno, lasciando un retrogusto amaro-balsamico che impone con forza un sapore raro. Il viaggio che propone, alla scoperta di vere e proprie emozioni, attraversa i cinque sensi:

La vista : con le sfumature color ebano e le tonalità imprevedibili che rappresentano un panorama da scoprire e ammirare;

: con le sfumature color ebano e le tonalità imprevedibili che rappresentano un panorama da scoprire e ammirare; L’olfatto : le note di menta si mescolano con erbe e spezie per una fragranza decisa ed equilibrata, è un richiamo da cogliere, una traccia da seguire per continuare il viaggio alla scoperta del piacere intenso;

: le note di menta si mescolano con erbe e spezie per una fragranza decisa ed equilibrata, è un richiamo da cogliere, una traccia da seguire per continuare il viaggio alla scoperta del piacere intenso; Il gusto : il suo sapore sorprende con il pregiato gusto amaro-balsamico dello straordinario potere dissetante e rinfrescante;

: il suo sapore sorprende con il pregiato gusto amaro-balsamico dello straordinario potere dissetante e rinfrescante; Il tatto : la sensazione ineguagliabile della mano che entra in contatto con il bicchiere ghiacciato, quello iconico che tutti abbiamo in mente e che è frutto di uno scalpello che incide direttamente il ghiaccio. Una sensazione intensa e inaspettata che contribuisce a lasciare in ciascuno di noi quel brivido di piacere;

: la sensazione ineguagliabile della mano che entra in contatto con il bicchiere ghiacciato, quello iconico che tutti abbiamo in mente e che è frutto di uno scalpello che incide direttamente il ghiaccio. Una sensazione intensa e inaspettata che contribuisce a lasciare in ciascuno di noi quel brivido di piacere; L’udito: “Brrr…” e nient’altro da aggiungere. Perché Brancamenta è come un cubetto di ghiaccio che scivola lungo la schiena, è il suono del liquore artigianale che scivola nel bicchiere. E le parole non servono.

Si può gustare liscio, con ghiaccio o in uno dei sorprendenti cocktail che i Barman hanno sapientemente pensato per esaltare il suo prezioso gusto, ma il risultato sarà sempre lo stesso: un brivido di piacere intenso in grado di regalare un’estate senza fine.

