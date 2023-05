Aglientu ha già il nuovo sindaco, grande attesa per Budoni e Palau

Marco Demuro è il nuovo sindaco di Aglientu

Dopo la prima giornata di votazioni per le Comunali in Sardegna ci sono i primi verdetti: eletto il sindaco di Aglientu. Nessuna sorpresa: Marco Demuro passa da vicesindaco a primo cittadino di Aglientu. La sua era l’unica lista in campo ed è stato necessario raggiungere il 40% dei votanti per avere garantita la fascia tricolore. Il totale dei votanti alle 23 di ieri è stato 46,81% (con un sensibile calo rispetto al 58,58 della volta precedente).

Ci sarà da aspettare lo spoglio, invece, per conoscere i nuovi sindaci di Palau e Budoni. Il sindaco uscente di Palau, Francesco Giuseppe Manna, deve vedersela con l’imprenditore Fabrizio Calandruccio. Qui l’affluenza si è fermata al 49,35% (65,02 la precedente) A Budoni, invece, l’assessore al Turismo uscente, il consulente immobiliare Antonio Addis dovrà vedersela col medico di base Giovanna Sulas. Qui l’affluenza è stata tra le più alte in Sardegna, ma il 62,18% dei votanti di ieri è molto mento dell’81,39 delle scorse Comunali,

Con Aglientu ci sono altri 10 sindaci già eletti su 39 Comuni chiamati alle urne. Su tre Comuni al voto nel Sassarese è già stato eletto sindaco Luigi Pinna a Chiaramonti. Nel Sud Sardegna Fabio Moi è stato eletto a Seui, Nicola Cau guiderà Furtei e Francesco Sanna Collinas. In provincia di Oristano Gian Giuseppe Vargiu è stato confermato sindaco di Narbolia, Gian Marco Atzei eletto a Simala e Sandro Marchi a Villa Verde. Tre i primi cittadini eletti anche nel Nuorese: Franco Solinas a Galtellì, Ignazio Porcu a Irgoli e Carlo Lai a Jerzu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui