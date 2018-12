Lo chef Borghese torna in Sardegna con il suo “4 Ristoranti”

Alessandro Borghese torna in Sardegna. Dal primo gennaio le nuove puntate del programma “4 Ristoranti”. Sono 7 puntate, in onda su Sky, che parlano dell nostra isola, tanto apprezzata da Borghese. Lo chef Borghese ha scelto Cagliari e il centro dell’Isola.

Le nuove puntate inizieranno con Capodanno con il cenone del 31 dicembre, a Milano. Poi toccherà a Cagliari e al centro della Sardegna. Ora cresce la curiosità per scoprire i ristoranti sardi che faranno parte della scelta della chef Borghese. E intanto la formula rimane sempre la stessa: quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per stabilire il migliore in una certa categoria. Ogni ristoratore con lo chef Borghese, a turno commentano, votano e criticano con un punteggio da 0 a 10 location, servizio conto e menù.