Gli investimenti per le scuole di Olbia.

Due milioni e mezzo per la messa in sicurezza delle scuole di Olbia. Sono questi gli investimenti previsti dall’amministrazione Nizzi per gli istituti olbiesi.

Tra i progetti c’è anche la riqualificazione della scuola di via Veronese dove verranno modificati il tracciato e la viabilità.

“I bambini devono avere la libertà di muoversi negli spazi esterni, senza correre rischi per la loro sicurezza”, ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi durante la conferenza stampa di stamattina.

