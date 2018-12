Il programma per il Capodanno 2019 a Olbia.

Il Capodanno è alle porte, ma parte in anticipo. I festeggiamenti cominceranno, infatti, sabato 29 dicembre con tanta musica e proseguono fino alla notte di san Silvestro con i fuochi e il “concertone”.

Sarà una notte lunghissima, perché gli eventi cominceranno alle 16 con i Tamalà che si esibiranno in piazza Regina Margherita con i loro suoni e canti che evocano l’Africa. La band, composta da Andrea Cabras, Luca Deriu, Fabio Coronas e Carlo Sezzi, richiama proprio il modello delle piccole orchestre di percussioni tradizionali dell’Africa Occidentale.

Sarà, quindi, un Capodanno dal respiro internazionale, ma anche all’insegna della tradizione locale. Dalle 18.00 fino alle 21.00, l’Orchestra Popolare Sarda sarà in giro per le vie del centro storico. Ad onorare le tradizioni sarde, anche due spettacoli che si terranno al Museo Archeologico di Olbia. Dalle 19.00 alle 20.30, nella hall museale, ci sarà una rappresentazione di musica etnica dal titolo “Etnic – Un donu de s’arte sarda”.

Dalle 21 alle 23.30, al Museo Archeologico di Olbia, andrà in scena uno spettacolo di danza dal titolo “Iconografie in Evoluzione”. A esibirsi è la compagnia di danza del Centro Danza Body Control Olbia, che con le sue performance unirà linguaggio coreografico e tradizioni sarde.

Gli eventi proseguiranno anche nella giornata di domenica 30 dicembre, con il Dj contest e l’Holi Color. Il primo si tratta di un concorso per aspiranti Dj che si terrà in piazza Mercato dalle 18 alle 22:30. La manifestazione si concluderà con un Holi Color a cui faranno sfondo le basi di Dj Morfeus. Dalle 22.30 alle h.00.00, seguirà il DJ set del famoso Dj JAD degli Articolo 31.

Il concerto più atteso è quello dei Måneskin, rivelazione pop-rock del 2018. La giovane band musicale si esibirà alle 22.30 del 31 dicembre sul molo Brin come tradizione dei capodanni olbiesi.

Immancabile lo spettacolo pirotecnico della mezzanotte del 31 dicembre. Anche quest’anno è stata scelta la Parente Fireworks, produttore da più di 110 anni di fuochi d’artificio ed esportatore in tutto il mondo dei propri articoli. La società ha realizzato spettacoli pirotecnici di grandi dimensioni, operando in 30 paesi del Mondo, prendendo parte ad esempio, a 3 cerimonie di giochi olimpici e realizzando lo spettacolo di fuochi artificiali del “Vasco Modena Park” nel 2017.

La notte di San Silvestro proseguirà, dalle ore 00:30 alle 04:00, con l’evento Vida Loca, un dj set con ritmi Reggaeton, Hip Hop, Pop e Dance Hall.

Eventi per grandi e piccini. Per i più piccoli, dal 29 dicembre al 1 gennaio, è stata allestita un’area kid con le giostre sul waterfront marino. Per i palati più golosi, il 1 gennaio, sul molo Bosazza, si terrà Sapori di Olbia, un format gastronomico locale arricchito dalla musica dal vivo.

