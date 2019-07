Il cocktail ricorda profumi, sapori e abitudini di Garibaldi.

Il contest “Food for change: A tavola con Garibaldi e Un brindisi per Garibaldi” è arrivato al suo culmine con la premiazione dei ristoratori e barman che hanno partecipato. L’iniziativa, ideata e promossa in collaborazione tra l’amministrazione comunale, “Slow food Gallura” e l’associazione “Garibaldi Agricoltore”, aveva lo scopo di recuperare e consolidare le tradizioni locali.

Il vincitore nella categoria cocktail è il “The Duke Cocktail & Lounge Bar” di Leandro Serra, che ha creato un freschissimo pre dinner che ripropone i sapori, i profumi e le abitudini del l’eroe dei due mondi, omaggiando dunque sia Garibaldi che Caprera e l’Arcipelago di La Maddalena, scelta la prima dall’eroe come dimora.

Il cocktail, chiamato “Corrulonu”, è composto da liquore di corbezzolo, bitter Macchia, succo di limone fresco, sciroppo d’orzata e sale marino.

Un buon cocktail nel pieno della filosofia che sta alla base del contest, cioè utilizzare produttivamente il brand dell’eroe dei Due Mondi, partendo da un percorso emozionale che permettesse ai visitatori di avere qualcosa in più oltre alle bellezze naturali del territorio, aggiungendo quindi a questo percorso un ricordo emozionale legato alla degustazione del food e del drink.

