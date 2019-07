La vecchia “Casa dell’Aviazione”, dietro il parco urbano di Fausto Noce, in via Petta, è stata ripulita dai rifiuti che nascondeva il vecchio scalo. La zona, spesso, presa d’assalto dai tossicodipendenti e sbandati, è un monumento che testimonia il protagonismo di Olbia durante il secondo conflitto bellico. Il Comune aveva annunciato la sua demolizione, ma da allora è ancora così.

Pochi sanno che “la casetta rossa”, come un tempo si chiamava, era la sede del primo, diciamo così, aeroporto di Olbia, prima ancora dell’Alisarda e di Venafiorita, anch’esso dimenticato e tornato all’attenzione grazie alle riprese della serie Catch-22 di George Clooney. La palazzina serviva come torre di controllo, comando, stazione meteo e uffici militari. L’aviazione vede la luce il 21 giugno del 1921, assieme al campo di volo utilizzato sia per atterraggi di fortuna che come idroscalo militare.

Gli aerei atterravano proprio dove oggi è situato il parco Fausto Noce, denominato in onore dell’omonimo aviatore tempiese, morto in un incidente aereo a Varese. Prima della sua conversione in campo di volo, si trattava di una zona paludosa denominata Sos Salineddas, che causò la morte di molti olbiesi per malaria. Allora le mura della città erano delimitata dai i due passaggi a livello e lo stagno si congiungeva alla darsena del vecchio porto romano.

L’area fu bonificata nel 1916 dal professor Claudio Fermi, igienista sassarese e ciò determinò la rinascita della città. Con il termine della seconda guerra mondiale, l’aviazione Fausto Noce fu dismessa. Era la seconda metà degli anni ’40 e da allora la casa dell’aviazione fu abbandonata, mentre nel decennio dopo, il “campo” venne riconvertito in un parco pubblico mantenendo la dedica onoraria al pilota Fausto Noce. La “casetta rossa” è l’unica testimonianza che resta del passato militare del campo Fausto Noce. Ma resta abbandonata.

