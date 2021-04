Lasagne alla Norma, un primo piatto gustoso per un bel pranzo domenicale

Le lasagne si preparano con uova, cipolla e pane raffermo, e si accompagnano con un sugo di pomodoro molto delicato che esalta il gusto del piatto.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

Per la pasta:

500 grammi di semola di grano duro

di grano duro 5 uova

sale

1 cipolla grande, tritata

grande, tritata 3 fette di pane raffermo

raffermo 1/2 bicchiere di olio d’oliva

Per il condimento:

60 grammi di mandorle

6 filetti di acciughe

1 pomodoro , la sola polpa

, la sola polpa formaggio pecorino grattugiato

pecorino grattugiato sale

pepe

La ricetta.

Impastate la semola con le uova e il pizzico di sale; quindi, spianate la sfoglia con il mattarello, dello spessore di 2-3 mm; con la rotella dentata, tagliate tante lasagne (larghe circa 2 cm), infarinatele appena e lasciatele asciugare.

A parte, preparate il condimento, mettendo a soffriggere in una casseruola, con poco olio, la cipolla tritata; appena ha preso colore, unite la polpa del pomodoro, regolate di sale e pepe e lasciate sobbollire per circa mezz’ora.

In abbondante acqua, cuocete le mandorle, privatele della pelle, tritatele finemente poi asciugatele in forno. Mentre cuocete le lasagne, in acqua salata, sopra una fiamma docile, dentro una padellina scaldate poco olio, nel quale mettete a tostare cubetti di pane raffermo.

Spegnete il fuoco e mescolatevi le mandorle e i filetti di acciuga sminuzzati. Scolate la pasta, conditela con la salsina di pomodoro, quindi aggiungete i cubetti di pane insaporiti dalle acciughe e dalle mandorle, mescolate il tutto e portate in tavola, ancora fumante, accompagnando le lasagne con formaggio pecorino da grattugiare all’istante.

(Visited 51 times, 51 visits today)