Questa carne, tradizionalmente, si considera ideale per chi soffre di mal di stomaco. Invece, l’acqua rimasta dopo la cottura delle lumache cura mal di gola, bronchite, mal di stomaco ed aiuta a guarire le ferite.

Le ricerche hanno confermato la presenza di sostanze battericide nel muco prodotto delle lumache.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

60 lumache

250 grammi di pomodori (privati della pelle, dei semi e dell’acqua)

(privati della pelle, dei semi e dell’acqua) 2 cucchiai di prezzemolo tritato

tritato olio extra vergine di oliva

extra vergine di oliva sale

La ricetta.

Ponete le lumache in una cesta, con della crusca o del pane bagnato e strizzato; copritele con un telo e lasciatele spurgare per alcuni giorni. Dopo, mettetele a bagno in acqua e aceto, con molto sale grosso. Trascorse alcune ore (se volete potete cambiare l’acqua), lavate con cura le lumache, fatele bollire in acqua salata per almeno un’ora.

Scolatele, riempitele, una per una, con un pizzico di sale, polpa di pomodoro tritata insieme al prezzemolo e una goccia di olio. Mettete le lumache in una teglia da forno, con la bocca rivolta verso l’alto, ungete il fondo con pochissimo olio e cucinate a temperatura discreta (180-200°). Servirle calde.

