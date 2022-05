Il pizzaiolo di Budoni in televisione.

Aveva aperto la sua pizzeria a Budoni, il locale La Piazzetta dove sforna le sue pizze gourmet. Ora il pizzaiolo romano Matteo Vari sarà protagonista del Pizza Talent Show 2022, un programma su Alma Tv sul canale 65, che già dalle prime puntate ha conquistato il pubblico.

La trasmissione ideata e condotta da Alessandro Di Pietro prevede 10 pizzaioli per il Nord, altrettanti per il centro ed il Sud Italia che si sfideranno per scoprire quali sono le migliori pizzerie dello stivale. A giudicare i 30 concorrenti ci sono cinque maestri assoluti dell’arte bianca come il campione del mondo Stefano Miozzo accompagnato dai colleghi Luciano Sorbillo, Fabio Sociani, Stefano Porro e Marco Quintili.

Tra i maestri pizzaioli in gara c’è anche Matteo Vari, già noto al grande pubblico per il Guinness World Record ottenuto nel 2019 all’Ippodromo delle Capannelle facendo mangiare la pizza a 1000 persone nello stesso luogo e Campione del Mondo a squadre con l’Italia nel 2021: “Ho sempre sostenuto e seguito il programma fin da quando l’ho scoperto, penso sia importantissimo al giorno d’oggi dare un certo spessore e spazio televisivo anche alla figura professionale del pizzaiolo oltre che dello chef. Dietro ad un pugno di acqua e farina si nasconde un mondo altrettanto importante, che dà vita alla pizza, la pietanza italiana più conosciuta al mondo, nonché patrimonio dell’Unesco. Sono orgoglioso di essere stato selezionato”, conclude il maestro originario di Roma.

Oltre ad essere un tecnico riconosciuto in tutta Italia il maestro Vari è anche un imprenditore di successo, dato che ha lasciato il suo locale per pizza al taglio a Roma con 12 anni di storia per approdare sulla bellissima Costa Smeralda in Sardegna dove sul mare di Budoni, a due passi da Olbia, ha aperto il locale La Piazzetta che fonde la cucina del ristorante di classe con l’equilibrio ed il gusto della pizza classica e gourmet. Un luogo dove il sapore si scatena conquistando il palato degli ospiti, con oltre 150 coperti: “Mi sono innamorato della Sardegna dopo un viaggio durante la stagione estiva, ho subito compreso le incredibili opportunità imprenditoriali. Nei momenti di crisi economica emerge solo chi ha il coraggio di osare, fortunatamente debbo dire che la competenza e la nostra proposta gastronomica di qualità hanno conquistato sardi e turisti che cominciano già a tornare sull’isola”, ha chiosato con parole cariche d’emozione.

Matteo Vari è pronto a sfidare gli altri 29 pizzaioli nelle quattro tipologie: pizza Delivery, impasti alternativi, pizza ripiena e la finalissima che sarà quella con la pizza gourmet il tutto realizzato con la farina del Molino Magri.Ora non gli resta che affrontare al meglio la sfida del Pizza Talent Show, dove punta a raggiungere la finalissima in programma il prossimo 12 maggio. Le puntate vanno in onda su Alma TV tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 22:30.