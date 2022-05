Il couvher allo studio del governo.

Un voucher di 300 euro per famiglia per migliorare la connettività sulla rete internet è allo studio del governo. Nel suo programma volto a migliorare l’infrastruttura digitale del paese, Infratel, società gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha proposto l’erogazione di un voucher di 300 euro volto all’attivazione di servizi con una velocità di download di almeno 30 Mbps (Megabit per secondo), unità di misura della velocità internet che nelle offerte telefoniche è generalmente indicata come Mega.

L’importo è stato studiato per garantire la copertura del 50% del prezzo medio di un contratto per un servizio di connettività NGA (Nuova Generazione di Accesso) per un totale di 24 mesi. Il voucher dovrebbe venire erogato come sconto sul costo di attivazione o sul canone di erogazione, compresa la relativa fornitura di apparati elettronici (cavi e modem).

I beneficiari.

Il voucher sarà disponibile solo per la sottoscrizione di nuovi contratti, non ne potranno beneficiare dunque, tutti quei nuclei familiari che hanno già sottoscritto un contratto che preveda una velocità di download pari o superiore a 30Mega. Il governo prevede la distribuzione di un solo voucher per nucleo familiare. Tuttavia, nella tutela del diritto di giusta concorrenza, l’ottenimento del voucher non avrà alcun effetto sul diritto di recesso dal contratto per il passaggio a un’altra compagnia rispetto al servizio per cui lo si è ottenuto. In caso simile, l’utente potrà utilizzare la rimanenza del voucher per far fronte ai costi del nuovo contratto.

Altri interventi.

Fra gli interventi più propriamente infrastrutturali, Infratel prevede un’agevolazione per dotare i condomini di reti di cablaggio verticali che garantiscano il collegamento di ogni unità immobiliare. Si pensa anche alle infrastrutture pubbliche anche grazie ai fondi e ai progetti del Pnrr. Con due mesi di anticipo, infatti, Infratel ha assegnato il bando per portare internet ad alta velocità nelle isole minori di Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna con progettazione, fornitura e posa dei cavi sottomarini. La norma intende anche abbattere i costi per il riconoscimento da remoto per l’ottenimento dello Spid, l’identità digitale e per l’attivazione delle caselle Pec (Posta elettronica certificata), il servizio mail con valore di raccomandata.