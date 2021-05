Questo piatto è un riciclo da farsi con la polpa di pesce lessato, avanzata il giorno prima.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

600 grammi di polpa di pesce già lessato

già lessato 2 uova

pangrattato

2 cipolle affettate

affettate 300 grammi di pomodori (privati della pelle, dei semi e dell’acqua di vegetazione)

(privati della pelle, dei semi e dell’acqua di vegetazione) olio di oliva, per friggere

di oliva, per friggere sale

La ricetta.

In un tegame di terracotta, soffriggete in mezzo bicchiere di olio le cipolle affettate, alle quali, appena dorano, aggiungerete la polpa dei pomodori tagliata a pezzetti; regolate di sale e fate sobbollire per almeno mezz’ora.

Dopo aver deliscato la polpa dei pesci, mettetela in una ciotola ampia, per poi mescolarla alle uova e al pangrattato; salate l’impasto e con questo confezionate tante piccole pallottole, da ripassare (per asciugarle e rivestirle) nel pangrattato.

Mettete in una padella abbondante olio e friggetevi le polpettine; scolatele, asciugatele in fogli di carta assorbente e preparatevi a calarle nel sugo di pomodoro, lasciandole insaporire per 20 minuti. Servitele calde.

