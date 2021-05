I dati del monitoraggio dell’Iss per la Sardegna.

Buone notizie dal monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità per la Sardegna. L’indice Rt dell’isola, che da lunedì si appresta a ritornare in fascia gialla, segna lo 0,7, il dato più basso d’Italia.

Dopo il monitoraggio della fondazione Gimbe arriva quindi un’ulteriore certificazione del miglioramento della situazione coronavirus in Sardegna anche da parte del Ministero della Salute. Ma non finisce qui, perché la Sardegna attualmente avrebbe i dati anche per tornare in zona bianca: l’indice di trasmissibilità infatti è sceso a 41 casi per 100mila abitanti, anche per questo dato, si tratta del valore più basso in Italia insieme alla Regione Molise.

