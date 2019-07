Il nuovo regolamento per l’edilizia residenziale pubblica.

Il Consiglio comunale di La Maddalena ha approvato il regolamento per l’assegnazione di alloggi popolari a canone moderato, facenti parte dell’E.R.P., ovvero del l’edilizia residenziale pubblica.

Dall’approvazione, avvenuta all’unanimità dei presenti, seguirà la pubblicazione del bando e la successiva stilazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi. “L’approvazione di questo regolamento rappresenta un passo importante che l’amministrazione ha compiuto per andare incontro a tutte quelle famiglie che hanno necessità di un alloggio e che non possono pagare un affitto a prezzi di mercato e quindi hanno difficoltà a soddisfare questa fondamentale esigenza”, afferma l’assessore alle politiche sociali Maria Pia Zonca.

Gli alloggi in questione sono sono quelli A.R.E.A., cioè l’azienda regionale di edilizia abitativa, che sono in corso di costruzione, ma i criteri del nuovo regolamento approvato possono essere applicati anche a quelli che nel corso del tempo potrebbero rendersi liberi. “Gli alloggi con affitto a canone moderato andranno a soddisfare le esigenze abitative di quella parte di collettività, definita da molti “fascia grigia”, che non ha un disagio tale per poter accedere ad un alloggio a canone sociale, ma non è nemmeno in grado di potersi permettere un affitto a prezzi di mercato e tantomeno avere la possibilità di accedere a un mutuo per l’acquisto della casa”, spiega l’assessore Zonca.

Il numero totale degli alloggi da affittare saranno 50, di cui 20 destinati al canone moderato, gli altri 30 verranno affittati a canone sociale, rivolgendo dunque particolare attenzione proprio a quei cittadini svantaggiati che il regolamento ha nel principio la loro tutela. Si parla, dunque, di categorie più fragili quali minori, portatori di handicap, invalidi, anziani e nuclei monoparentali con minori a carico e anche famiglie di nuova costituzione con figli a carico.

