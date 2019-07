Musica, spettacoli e cabaret nell’estate di Porto Cervo.

La ricca stagione di eventi prestigiosi, momenti culturali e di spettacolo proposta quest’anno dal Consorzio Costa Smeralda di Porto Cervo, prevede tanti appuntamenti a partire dal Premio Letterario dedicato al mare e proseguirà fino a settembre con il Costa Smeralda Classic Music Festival.

Un palinsesto dalle tante sfaccettature, che andrà a toccare diverse fasce di pubblico toccando quella dei giovanissimi con il super concerto di Ferragosto, il 17, dove la rapper Baby K si esibirà con il suo repertorio che farà ballare in piazzetta a Porto Cervo, la tribute band, I Santana Tribe, per l’omaggio al grande Carlos che si esibiranno sabato 6 luglio alle 22 nella piazza della Marina.

Spettacoli di cabaret e grandi comici come il talentuoso Giobbe Covatta, che si esibirà il 14 luglio, sempre in piazza della Marina alle ore 22 con il suo esilarante spettacolo dedicato ai cambiamenti climatici e un altro grande comico, Beppe Braida che si esibirà a fine agosto, passando per grandi spettacoli di teatro della Compagnia Stabile di Milano e il recital su Amleto.

Location straordinarie e suggestive ospiteranno oltre 40 eventi, che si protrarranno fino a settembre, come la spiaggia di Capriccioli, il Nuraghe Albucciu, la Piazzetta Centrale e il rinnovato Waterfront.

Il calendario proseguirà poi con la band dei Bowland, Sophie Auster magnifica interprete americana dal successo planetario, i

Planet Funk, il DJ Daddy G con il suo Dj Set, rinomato nei migliori locali del panorama internazionale.

Non mancheranno poi i grandi nomi della musica italiana che ancora oggi abbracciano le diverse generazioni con i loro intramontabili brani, come i Dik Dik il 19 luglio, il grande Bobby Solo il 28 luglio, il 31 luglio Peppino di Capri ospite in occasione dell’assemblea dei consorziati.

Ma ancora Paolo Jannacci, con un omaggio al padre Enzo, Paolo Re e la sua strabiliante orchestra, Emozioni Battisti, la fiaba Cappuccetto Rosso in musica firmata da Maurizio Ligas, il Circo Maccus, l’Orchestra strumentale della Sardegna diretta da Guglielmo Destasio, il teatro Tages, Il Circolander di Priamo Casu e tanti altri appuntamenti per un’estate ricchissima di musica ed emozioni.

(Visited 130 times, 130 visits today)