A La Maddalena apre un negozio dedicato solo agli animali

A La Maddalena ha aperto un PetStore Conad.

La Maddalena ha il suo primo PetStore Conad. Il negozio, tutto dedicato agli animali domestici, ha aperto oggi e questa mattina è avvenuto l’atteso taglio del nastro. Il nuovo store, situato in località Ricciolina, ha contribuito ad ampliare l’offerta di prodotti per animali nella cittadina isolana e non recarsi dunque a Olbia per fare acquisti.

E non solo. Grazie al nuovo PetStore Conad, sette persone sono state assunte dall’azienda. Il punto vendita consentirà a tutti i clienti di scegliere tra le oltre 5.000 referenze presenti in assortimento – come si legge nella loro nota stampa – tra cui prodotti dietetici, parafarmaci veterinari, alimenti di qualità delle migliori marche, accessori per il passeggio, gioco e trasporto. All’interno del PetStore saranno presenti anche numerosi servizi, come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci ed il pratico servizio di toelettatura, prenotabile al numero 342 8725681”.

