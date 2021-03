I risultati dello screening a La Maddalena.

Arrivano i risultati dello screening di La Maddalena dopo il passaggio in zona rossa. Su 6470 tamponi molecolari eseguiti nelle due giornate 26 persone sono risultate positive. Nessun positivo invece per i 786 test effettuati sui bambini e sui ragazzi in età scolastica. Secondo questi dati quindi a La Maddalena sono 64 i positivi di cui 3 ricoverati.

A seguito del tracciamento dei positivi è stato chiuso l’asilo nido comunale e considerato il grande spostamento di massa, questi due giorni verranno utilizzati per sanificare palestre e plessi scolastici.

“Per adesso la zona rossa persiste sino a quando non mi confronterò con i vertici dell’Ats, dell’assessorato e dell’Igiene Pubblica – fa sapere il sindaco Fabio Lai – . In attesa delle nuove disposizioni del Dpcm, restano in vigore le attuali restrizioni”.

(Visited 418 times, 418 visits today)