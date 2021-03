Rimosse le bottiglie di plastica.

Scompare il “mare di bottiglie” sul sito archeologico vicino al Comune di Olbia e l’antica strada della città ritorna visibile al pubblico. La scelta di tenere quelle bottiglie azzurre così a lungo non era piaciuta a tutti, così molti si sono mobilitati per far sì che il sito tornasse visibile.

Ieri alcuni avevano attaccato dei messaggi su cui c’era scritto che quelle bottiglie andavamo rimosse. “Sono monumenti storici, togliete la plastica”, c’era scritto su uno di essi. Il giorno dopo, le bottiglie sono state tutte rimosse e il sito è tornato visibile.

Una scelta che divide, poiché l’iniziativa era nata per sensibilizzare contro la plastica che inquina i mari. L’installazione, tuttavia, nel tempo si era deteriorata e le luminarie non funzionavano più. Come la posizione delle bottiglie, che prima era disposta simulando le onde del mare, si è modificata. Per tanti a Olbia, la scelta di coprire un monumento archeologico, soprattutto alle porte della stagione estiva, non andava più giù.

(Visited 122 times, 122 visits today)