Si cerca in Gallura un agente di commercio con esperienza

Si cerca un agente di commercio.

Azienda nel settore dell’apicoltura di Olbia cerca un agente di commercio per lavoro autonomo. L’annuncio di lavoro è stato inserito nel portale Sardegna Lavoro, con il codice di tracciamento 1500021211000000000177129 e sarà attivo fino al 1 maggio.

L’agente di vendita plurimandatario per zona Nord Sardegna (da San Teodoro ad Alghero) ha una consolidata esperienza sul ruolo, la capacità di svolgere il lavoro in autonomia e la disponibilità di mezzo proprio. La figura si occuperà della vendita di prodotti derivati del miele presso negozi/rivendite e attività ricettive a carattere turistico. Il candidato ideale ha 5 anni di pregressa e recente esperienza nel settore della vendita diretta maturata nell’area del Nord Sardegna con particolare riferimento alle zone turistiche.

L’agente di commercio promuove e chiude contratti di vendita di prodotti per conto di una o più aziende in una determinata area geografica, Procaccia clienti, gestisce e cura i rapporti commerciali per conto dell’azienda. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello pre-intermedio, la conoscenza del sistema operativo Windows, applicativi Office e dei principali sistemi di posta elettronica e/o social media e il possesso di un mezzo proprio per le trasferte.

Il territorio di riferimento per il presente annuncio è riferito all’intera area del Nord Sardegna da San Teodoro fino ad Alghero, con particolare riferimento ai territori di Olbia e Tempio. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

