La Maddalena si candida a Capitale Italiana della Cultura 2024 e presenta il marchio ufficiale. “Un altro fondamentale tassello nel percorso di candidatura: ci siamo dotati di un marchio riconoscibile, che parla di noi, del mare e della nostra storia marinara. La Maddalena, unica città sarda fra le 24 candidate, è pronta a fare il salto di qualità”, spiega il sindaco Fabio Lai.

“Non abbiamo mai nascosto l’intenzione di puntare sulla cultura per il rilancio turistico della nostra isola – continua il primo cittadino – fin dalla campagna elettorale abbiamo affermato che “con la cultura si mangia”, per questa ragione siamo sempre più orgogliosi del cammino intrapreso. Un cammino che già in questa fase progettuale ci sta umanamente arricchendo e che, siamo sicuri, migliorerà la percezione di ogni cittadino rispetto al proprio arcipelago, così ricco di storia e storie da raccontare”.

“Abbiamo scelto come logo un tratto distintivo conosciuto da chi vive, da chi è passato o si è stabilito nella nostra isola: le bandiere di segnalazione nautiche, scomposte fino a creare nuovi elementi grafici che compongono la scritta Maddalena, come noi maddalenini intimamente chiamiamo il nostro arcipelago. È arrivato il momento, insieme, di fare il salto di qualità, La Maddalena è pronta”, conclude il sindaco Lai.

Il marchio di La Maddalena.

Le forme geometriche diverse tra loro sottolineano la pluralità degli elementi e la possibilità di “integrazione” e dialogo, cambiamento ed evoluzione di un arcipelago che non tralascia il proprio vissuto storico e culturale ma riparte dallo stesso.

Nei giorni scorsi sono state svolte delle videoconferenze con operatori del comparto nautico e commerciale, altre saranno svolte a breve. È stata inoltre attivata una casella mail, partecipa@lamaddalena2024.it, dove tutti i cittadini possono mandare le proprie idee e proposte, perché questo non è solo un progetto dell’amministrazione ma una sfida che riguarda tutti, come dimostrato dai tanti enti e dalle istituzioni che stanno manifestando il loro sostegno alla candidatura.