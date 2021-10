La provincia di Sassari al fianco di La Maddalena.

La Provincia di Sassari sostiene la candidatura di La Maddalena a capitale della Cultura 2024.

La Città di La Maddalena è l’unica città sarda, su 24 in tutta Italia, candidata per questa importante sfida e dalla Sardegna arriva il sostegno di sindaci, presidenti dei Parchi e presidenti dell’unione dei comuni.

Anche la provincia di Sassari, tramite il commissario Pietro Fois, ha formalizzato il sostegno a favore della Città isolana.

“Una sfida di tutta la Sardegna non solo dell’amministrazione comunale – afferma il Commissario Fois – un obiettivo arduo per la quale non poteva mancare il sostegno della Provincia, ma sono certo che non mancherà la collaborazione dei tanti sindaci che con grande senso di appartenenza tipico di noi sardi non farà mancare il proprio sostegno”.